Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России

19 августа 2026, 09:22

В Саратове стоматологу-ортопеду предлагают от 800 тысяч рублей в месяц

Фото: iStock/Bojan89

Стоматолог-ортопед в Саратове может претендовать на зарплату от 800 тысяч рублей в месяц. Эта позиция стала самой доходной среди вакансий, которые сервис SuperJob изучил в крупных городах России. Об этом пишет РИА Новости.