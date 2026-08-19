Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России
Стоматолог-ортопед в Саратове может претендовать на зарплату от 800 тысяч рублей в месяц. Эта позиция стала самой доходной среди вакансий, которые сервис SuperJob изучил в крупных городах России. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперты включили в список наиболее выгодных предложений работу в медицине, промышленности, строительной отрасли, продажах, финансовом секторе и логистике.
В Томске стоматологу-ортопеду предлагают доход от 400 тысяч рублей. В Ижевске аналогичный специалист может получать от 150 тысяч. В Хабаровске клиника ищет стоматолога-терапевта с оплатой от 300 тысяч рублей ежемесячно.
Среди других заметных предложений — вакансия матроса во Владивостоке. Работодатель указал зарплату в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей. В Тюмени коммерческому директору готовы платить 300 тысяч рублей.
Высокие доходы работодатели обещают квалифицированным рабочим в Ижевске, Хабаровске и Набережных Челнах. Им предлагают более 150 тысяч рублей в месяц.
В Саратове в число самых выгодных вакансий вошла должность главного бухгалтера с зарплатой от 94 тысяч рублей. В Ульяновске и Липецке таким специалистам предлагают от 100 тысяч. В Кирове начальник пункта технического обслуживания вагонов может рассчитывать на доход до 120 тысяч рублей.
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