Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России

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«Рост ипотеки наблюдался в прошлом году, особенно в третьем и четвёртом квартале, потому что люди очень много кредитов брали по льготной ипотеке. Там были выгодные условия, был низкий первоначальный взнос. И если у человека предельная долговая нагрузка в районе 80 процентов и выше, и в объёме его кредитного портфеля обязательно есть ипотека, то это большой риск в целом для экономики и банковского сектора в частности», — отметил Галактион Кучава.
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