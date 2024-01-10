Россиянам назвали лучшее время года для аренды квартиры

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В 2023 году аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем подорожала на 22%, арендовать однушку теперь можно до 21 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 19%, до 27 тысяч рублей, трёхкомнатных – на 15%, до 34 тысяч рублей.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев отметил, что на рост цен повлияли инфляция, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки. Об этом он рассказал «Радио 1».
По словам специалиста, в ближайшее время стоимость аренды квартир расти не будет, эксперты ожидают коррекцию на 10% в сторону понижения спроса и цен.
Так, оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок Константин Апрелев назвал весну-осень, когда спрос снижен.
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«Рост доходов населения и инфляция, которая была существенной последние два года, — всё это привело к удорожанию коммунальных услуг и аренды. Ещё один фактор – это приток квалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья, который усилился осенью 2023 года. Это увеличило спрос в Москве и Петербурге и городах-миллионниках. А так как приток рабочей силы и новых студентов происходит в августе, тогда и начинает дорожать аренда. Обычно на 10% за осень цены растут», — сказал Апрелев.
Так, оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок Константин Апрелев назвал весну-осень, когда спрос снижен.
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Екатерина Шмакова