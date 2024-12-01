Материнский капитал на первого ребенка вырастет в 2025 году

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 2025 года материнского капитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
В следующем году маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. В 2026 году выплата увеличится еще на 4,5% — до 706,8 тыс. рублей, а через два года — до 735,1 тыс. рублей.
Отмечается, что если второй, третий или последующий ребенок рожден начиная с 1 января 2020 года и семья ранее не получала материнский капитал, то в следующем году сумма выплат составит 893,8 тыс рублей, в 2026 — 934 тыс рублей, в 2027 — 971,4 тыс рублей.
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Екатерина Коршунова