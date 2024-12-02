Эксперт рассказал, как заработать на инвестициях и сберечь накопления

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Не стоит хранить все сбережения на одном счету, самый популярный способ защиты накоплений — диверсификация активов. Об этом заявил инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.
«Диверсификация активов. Не кладите все яйца в одну корзину. Инвестируйте в разные классы активов — акции, облигации, золото и даже криптовалюты. Например, вложив 100 000 рублей в индекс Мосбиржи в начале 2023 года, ваши активы могли вырасти на 20% к концу 2024 года. ОФЗ с фиксированной ставкой обеспечивают доходность 8-10% в год, что намного лучше, чем депозиты», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Ходченков также назвал другие надежные способы защиты накоплений и их преумножения. Среди них недвижимость, золото и финансовые инструменты с доходностью выше инфляции. Квартиры в Москве, по его информации, с начала 2023 года до нынешнего времени подорожали на 12%, а золото за год — на 15%.
«Долгосрочные инвестиции. Не паникуйте из-за краткосрочных колебаний. Инвестиции с горизонтом 5-10 лет обычно приносят 10-15% годовых. Так что ваше терпение будет вознаграждено», — добавил инвестор.Читайте также:
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