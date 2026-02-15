Эксперт оценил эффект переноса срока оплаты ЖКХ
Введение единого срока оплаты жилищно-коммунальных услуг позволит свести к минимуму просрочки со стороны граждан. Об этом ТАСС сообщил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.
По его мнению, после изменения правил большинство граждан будут реже пропускать сроки оплаты. Особенно это будет полезно для людей с низким доходом, у которых платежи за коммунальные услуги зависят от получения зарплаты или других регулярных выплат.
Эксперт указал, что предыдущий крайний срок — до 10 числа месяца — не подходил всем, так как для некоторых семей расходы на ЖКХ составляли значительную часть бюджета. Изменение даты поможет избежать задержек и необходимости срочно искать деньги на оплату. Склянчук отметил, что в целом платежная дисциплина в России остается на высоком уровне — более 90%, а по некоторым услугам, таким как электроснабжение, достигает 99%.
Он также напомнил, что к должникам применяются различные меры воздействия: начисляются пени, и при задолженности от 50 тысяч рублей управляющие компании могут подать в суд для взыскания долга. В таких случаях судебные приставы могут арестовать имущество или списать деньги со счетов. Крайней мерой является ограничение на выезд за границу. По словам эксперта, эти меры могут затронуть и состоятельных владельцев элитной недвижимости, которые не оплачивают коммунальные услуги.
