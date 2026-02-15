Эксперт оценил эффект переноса срока оплаты ЖКХ

15 февраля 2026, 11:12

Склянчук отметил важность единого срока оплаты за услуги ЖКХ

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Введение единого срока оплаты жилищно-коммунальных услуг позволит свести к минимуму просрочки со стороны граждан. Об этом ТАСС сообщил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.