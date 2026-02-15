Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей
Жаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, а если соседи создают угрозу распространения инфекций, можно обратиться в суд с требованием принудительного выселения. Об этом сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.
По ее словам, гражданин, нарушающий санитарные нормы в квартире, не только проявляет небрежность, но и игнорирует требования Жилищного кодекса РФ, что ставит под угрозу комфорт и безопасность всех соседей. Антисанитарные условия нарушают права соседей на достойные условия проживания. Они могут способствовать распространению инфекций, неприятных запахов, а также появлению насекомых и грызунов, подчеркнула она.
Земскова уточнила, что в соответствии со статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, общественных зданий, сооружений и транспорта), гражданам грозит штраф до 1 тысячи рублей, а юридическим лицам — до 20 тысяч рублей.
Читайте также: