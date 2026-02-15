Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей

15 февраля 2026, 09:42

РИА Новости: жаловаться на антисанитарию у соседей следует участковому полиции

Фото: iStock/cerro_photography

Жаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, а если соседи создают угрозу распространения инфекций, можно обратиться в суд с требованием принудительного выселения. Об этом сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.