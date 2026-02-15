Умер легендарный кот-дипломат британского МИД

15 февраля 2026, 09:07

Легендарный кот-дипломат британского МИД Палмерстон скончался на Бермудах

Фото: iStock/devynfduvall

Скончался бывший «главный мышелов» британского МИД кот Палмерстон. О его смерти сообщили в официальном аккаунте пушистого дипломата в социальной сети X.