Умер легендарный кот-дипломат британского МИД
Скончался бывший «главный мышелов» британского МИД кот Палмерстон. О его смерти сообщили в официальном аккаунте пушистого дипломата в социальной сети X.
Палмерстон мирно ушёл из жизни 12 февраля, как сообщает издание The Guardian. Его смерть произошла на Бермудских островах.
Кот, взятый из приюта Battersea Dogs & Cats Home, в 2016 году был назначен главным мышеловом в Форин-офисе. После четырёх лет службы в Уайтхолле он покинул свой пост в 2020 году. В феврале прошлого года стало известно, что Палмерстон вернулся к активной деятельности, начав консультировать по вопросам «кошачьих отношений» при новом губернаторе Бермуд. Стоит отметить, что коты давно стали частью британской политической традиции.
Читайте также: