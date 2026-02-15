Умер легендарный кот-дипломат британского МИД

Достижения.рф

Легендарный кот-дипломат британского МИД Палмерстон скончался на Бермудах
Фото: iStock/devynfduvall

Скончался бывший «главный мышелов» британского МИД кот Палмерстон. О его смерти сообщили в официальном аккаунте пушистого дипломата в социальной сети X.



Палмерстон мирно ушёл из жизни 12 февраля, как сообщает издание The Guardian. Его смерть произошла на Бермудских островах.

Кот, взятый из приюта Battersea Dogs & Cats Home, в 2016 году был назначен главным мышеловом в Форин-офисе. После четырёх лет службы в Уайтхолле он покинул свой пост в 2020 году. В феврале прошлого года стало известно, что Палмерстон вернулся к активной деятельности, начав консультировать по вопросам «кошачьих отношений» при новом губернаторе Бермуд. Стоит отметить, что коты давно стали частью британской политической традиции.

Екатерина Коршунова

