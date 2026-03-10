Forbes сообщил о рекордном числе российских миллиардеров
Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло нового исторического максимума. В список богатейших людей мира вошли 155 россиян, тогда как предыдущий рекорд был установлен в 2025 году — 146 человек.
По версии издания, совокупное состояние российских участников рейтинга за год также обновило максимум и составило 696,5 миллиардов долларов. Лидером среди российских бизнесменов стал основатель Северстали Алексей Мордашов. Его состояние вместе с семьей оценивается в 37 миллиардов долларов. Рост капитала связан с повышением цен на золото и увеличением стоимости компании Nordgold.
На втором месте — президент Норильского никеля Владимир Потанин с состоянием 29,7 миллиардов долларов. Третью строчку занял основатель Лукойла Вагит Алекперов — 29,5 миллиардов долларов. Также в пятерку самых богатых россиян вошли глава Новатэк Леонид Михельсон с состоянием 28,3 миллиардов долларов и Сулейман Керимов с семьей — 25,7 миллиардов долларов.
Как отмечает Forbes, за год число российских миллиардеров выросло на девять человек. Одной из причин стало укрепление рубля примерно на 16% к доллару, благодаря чему больше российских предпринимателей смогли преодолеть порог в один миллиард долларов.
Читайте также: