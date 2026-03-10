Forbes сообщил о рекордном числе российских миллиардеров

10 марта 2026, 17:54

Фото: iStock/blinow61

Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло нового исторического максимума. В список богатейших людей мира вошли 155 россиян, тогда как предыдущий рекорд был установлен в 2025 году — 146 человек.