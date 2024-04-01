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Эксперт по алкоголю Шапкин спрогнозировал рост цен на коньяк

01 апреля 2024, 18:16
Фото: iStock/Stockah

Фото: iStock/Stockah

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что цены на коньяк в России будут расти в этом году.

«Цены на коньяк будут расти в основном в рамках инфляции. Индексация акцизов на коньяк в России с начала года составила 4% и уже заложена в текущие цены. Пересмотр минимальных цен на коньяк и бренди также отложен Минфином РФ. В этом году планируется небольшой рост производства на 1% коньячных спиртов в Дагестане», — отметил в беседе с Газета.ру Шапкин.

Ранее доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на какао в российских магазинах в скором времени вырастут на 15-20%.

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#рост
#рф
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Крупнейшую доменную печь остановили на капремонт на Череповецком комбинате
«Северсталь» заявила об остановке крупнейшей доменной печи ЧерМК на капремонт
01 апреля 2024, 17:06

Фото: Istock/Maksim Safaniuk

Работа крупнейшей доменной печи Череповецкого металлургического комбината приостановлена в связи с капитальным ремонтом, сообщили в компании «Северсталь».
«Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»)», — говорится в сообщении.

В ремонт вложат 37 миллиардов рублей. В рамках работ заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковую защиту. Помимо этого, планируется обновить все металлоконструкции, произвести капремонт бесконусного загрузочного устройства и построить новое конвейерное оборудование для подачи сырья, рассказали в компании.

Доменная печь №5 — крупнейший агрегат по производству чугуна в российской металлургии. Ее производительность оценивается в 4,2 миллиона тонн чугуна ежегодно.

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#комбинат
#вологодская область
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Рост промышленного производства в Подмосковье за год составил около 18%
01 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Промышленное производство в Московской области в январе – феврале текущего года увеличилось примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье значительно ускорился в начале 2024 года. В январе – феврале оно выросло на 17,9%. При этом в обрабатывающем секторе рост преодолел отметку в 20% и составил 20,4%. Ускорение связано с высокой инвестиционной активностью бизнеса в сфере импортозамещения. С начала 2022 года в регионе заявлено свыше 280 проектов», – пояснила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, в конце прошлого года резко возросла интенсивность запуска новых проектов. Это сказалось на общем росте промышленного производства в регионе.

Пик интенсивности ввода импортозамещающих проектов, по данным Зиновьевой, придётся на 2024-2025 годы.

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#промышленность
#московская область
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В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций
01 апреля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Цех, в котором будут производить железобетонные конструкции, возводят в Дмитрове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь цеха составляет более 2,3 тыс. квадратных метров. Здесь будет осуществляться приёмка конструкций из металлов и готовых бетонных смесей, их обработка и складирование до отправки в торговые сети. Кроме того, здесь будут обрабатывать материалы и изготавливать изделия по чертежам заказчиков», — говорится в сообщении.
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Сдать цех в эксплуатацию должны во втором квартале текущего года.

На новом производстве планируется выпускать около 4,5 тыс. тонн продукции в год.

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#строительство
#экономика
#производство
#главгосстройнадзор мо
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«Опережающими темпами»: Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей
Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
01 апреля 2024, 16:03

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабмину опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы к 2030 году показатель составил 35 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — сообщается в перечне поручений по результатам послания президента Федеральному собранию.

Ответственным за исполнение поручения глава государства назначил председателя правительства России Михаила Мишустина. Ему необходимо подготовить первый доклад до 15 марта 2025 года, а затем — раз в полгода.

В 2023 году МРОТ составил 16 242 руб. В этом году он вырос до 19 242 руб.

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#мрот
#премьер-министр
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В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок
01 апреля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Более 70 ярмарок будут посвящены знакомству подмосковных покупателей с товарами регионов России. Около 30 ярмарок будут посвящены Великому посту — ни них смогут купить продукты те, кто временно отказался от животного белка. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки «Весна, сад, огород», «Вербное воскресенье» и «День космонавтики», — говорится в сообщении.
На ярмарках будет представлена продукция подмосковных ферм и хозяйств из других регионов страны, а также ремесленные изделия.

Полный перечень ярмарок с точными локациями и графиком работы размещён на сайте Минсельхозпрода Московской области.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
РБК: зависимость экономики России от экспорта опустилась до минимума за 30 лет
01 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/ipopba

По итогам 2023 года доля экспортных товаров и услуг в ВВП РФ сократилась до 23,3%, что стало минимальным уровнем за последние тридцать лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и собственные подсчеты.
Отмечается, что средняя доля экспорта в 2011-2022 годах равнялась 27,5%. В прошлом году по информации финансового регулятора, объем экспорта товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов, данный показатель опустился на четверть меньше, чем в прошлом году.

По информации источника, сокращение объемов экспорта произошло из-за уменьшения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ослабления международного ценового положения.

Ранее сообщалось, что с начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#поставки
#ес
#рф
#экспорт
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Экономист Львова назвала основные причины роста цен в России
01 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

В феврале текущего года годовая инфляция в Центральном федеральном округе выросла. Ее показатели составили 7,5% после 7,3% в январе. Для сравнения в целом по РФ годовая инфляция в феврале равнялась 7,7% после 7,4% в январе.
Главный специалист ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова в беседе с «Радио 1» назвала основные причины роста цен, а также рассказала об отличии годовой инфляции в Подмосковье и Центральном федеральном округе.

По мнению эксперта, главная причина увеличения цен заключается в росте издержек производителей ряда непродовольственных товаров и в сохранении высокого спроса на них. Стоит заметить, что в Подмосковье в отличие от Центрального федерального округа годовая инфляция в феврале 2024 года продолжила снижаться и составила 7,1 процента.

Уменьшение цен в годовом сопоставлении в Московской области происходило медленнее по причине того, что правительство РФ приняло специальные меры для стабилизации ситуации с ростом цен. На рынке куриных яиц действия российских властей положительно сказались на коррекции цен после пиковых значений в прошлые месяцы.

Львова отметила, что в Подмосковье увеличилось предложение апельсинов на рынке из-за роста их поставок. Таким образом, стоимость этого фрукта в феврале росла в годовом выражении медленнее, чем в январе.

Экономист подчеркнула, что в Московской области также снизился годовой рост цен на экскурсионные услуги. В феврале текущего года повышенного спроса на путешествия не было, по сравнению с предыдущим годом, поэтому цены выросли не так сильно.

Львова добавила, что согласно прогнозу финансового регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5 процентов в этом году и будет находиться вблизи 4 процентов в будущем.

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#экономика
#цены
#продукты
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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда
01 апреля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
«В числе лидеров также – Севастополь и Карачаево-Черкесия. Там число занятых увеличилось на 9,8% и 7,2% соответственно. Ещё один лидер – Калужская область. В этих четырёх регионах занятость населения выросла в 2023 года более чем на 1 млн человек. Лидер по числу занятых – Москва, где работают 7,2 млн человек. Это 10% от общероссийского количества работников», – говорится в сообщении.
В 2023 году число занятых в 52 российских регионах увеличилось, а в 33, напротив, сократилась. Больше всего рабочих мест в Московской области. Этот показатель вырос а регионе на 13,9%.

В аутсайдерах списка – Карелия, Архангельская и Мурманская области.

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#московская область
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#трудоустройство
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Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет
РБК: поставки вина из Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента
01 апреля 2024, 09:25

Фото: iStock/ipopba

С начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.
Сообщается, что за указанный период страны Европейского союза поставили на отечественный рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Этот показатель стал минимальным за последние 5 лет.

Самым крупным поставщиком алкогольной продукции стала Латвия, которая экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина. На втором месте оказалась Литва, ее показатель составил 299,1 тысячи гектолитров, тройку лидеров замыкает Италия — 295,5 тысячи гектолитров.

По информации источника, статистика Еврокомиссии базируется на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении.

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