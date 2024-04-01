Эксперт по алкоголю Шапкин спрогнозировал рост цен на коньяк

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что цены на коньяк в России будут расти в этом году.
«Цены на коньяк будут расти в основном в рамках инфляции. Индексация акцизов на коньяк в России с начала года составила 4% и уже заложена в текущие цены. Пересмотр минимальных цен на коньяк и бренди также отложен Минфином РФ. В этом году планируется небольшой рост производства на 1% коньячных спиртов в Дагестане», — отметил в беседе с Газета.ру Шапкин.
Ранее доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на какао в российских магазинах в скором времени вырастут на 15-20%.
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