Россиян предупредили о подорожании какао

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Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на какао в российских магазинах в скором времени вырастут на 15-20%.
«На фоне неопределенности с урожаем какао-бобов, проблемы логистики и резкого роста фьючерсных цен, ожидать рост розничных цен на какао нужно несколько выше предполагаемой инфляции. Потребитель спокойно отреагирует на 15-20% роста розничных цен в массовом сегменте в ближайшие полгода», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Чеглов.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев прогнозировал рост цен на мороженое в России на 5% уже к этому лету.
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