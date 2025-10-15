В Новосибирске зафиксирован дефицит бензина АИ-92 и АИ-95

15 октября 2025, 11:00

Фото: istockphoto / Svetlana Verbitskaya

Осенью 2025 года в Новосибирске отмечено подорожание топлива и перебои с его поставками. Ряд независимых АЗС прекратил продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 из-за нехватки поставок с нефтеперерабатывающих заводов, сообщает ​Om1 Новосибирск.





Компания «Прайм» заявила о временной приостановке реализации АИ-92, объяснив это прекращением отгрузок с НПЗ. Власти региона заверили, что ситуация находится под контролем, а остатки топлива на автозаправках остаются стабильными.



Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков подтвердил, что 92-й бензин исчез с некоторых небольших заправок. По его словам, крупные сети, включая «Газпромнефть», продолжают реализацию топлива, однако неясно, как долго они смогут удерживать запасы.

«92-й стал пропадать в первую очередь с маленьких заправок. Мелкие игроки пострадали первыми. У них как раз нет 92-го бензина. У некоторых уже пропал 95-й. Но, в целом, 92-й найти в городе не проблема. На тот же "Газпромнефть" заехал и заправился. Но другой вопрос — как долго АИ-92 будет оставаться на АЗС "Газпромнефть"?» — пояснил он.