В Минэнерго высказались о моратории на обнуление топливного демпфера

Минэнерго: мораторий на обнуление демпфера топлива поможет стабилизировать цены
Введённый указом президента мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 года по май 2026-го поможет стабилизировать цены на бензин на внутреннем рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.



Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале официальных правовых актов.

В министерстве отметили, что мораторий позволит сохранить механизм расчёта демпфирующей надбавки для производителей моторного топлива и тем самым поспособствует выравниванию ценовой ситуации внутри страны.

Перед этим сообщалось, что в России заявили об отсутствии глобальных проблем на внутреннем рынке топлива.

