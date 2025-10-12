В Минэнерго высказались о моратории на обнуление топливного демпфера

12 октября 2025, 21:19

Минэнерго: мораторий на обнуление демпфера топлива поможет стабилизировать цены

Фото: istockphoto/jittawit.21

Введённый указом президента мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 года по май 2026-го поможет стабилизировать цены на бензин на внутреннем рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.