В Минэнерго высказались о моратории на обнуление топливного демпфера
Введённый указом президента мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 года по май 2026-го поможет стабилизировать цены на бензин на внутреннем рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.
Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на портале официальных правовых актов.
В министерстве отметили, что мораторий позволит сохранить механизм расчёта демпфирующей надбавки для производителей моторного топлива и тем самым поспособствует выравниванию ценовой ситуации внутри страны.
Перед этим сообщалось, что в России заявили об отсутствии глобальных проблем на внутреннем рынке топлива.
