В России могут ввести потолок цен на бензин
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил установить потолок цен на топливо на автозаправочных станциях. Инициатива поступила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает издание «Известия».
Предложение включает создание специального индекса. Он будет рассчитываться на основе цен на топливо в аналогичный день прошлого года с учетом инфляции. В 2025 году некоторые АЗС значительно завысили цены, что привело к проверкам и антимонопольным мерам.
Президент НАС Антон Шапарин объяснил, что механизм контроля должен ограничивать стоимость топлива. Цены не должны превышать средние значения по региону за тот же день 2024 года, увеличенные на уровень накопленной инфляции.
