Эксперт посоветовал россиянам экономить на продуктах с помощью готовой еды

16 октября 2025, 13:26

Фото: iStock/ilona titova

Покупка готовых бизнес-ланчей поможет россиянам сократить расходы на продукты питания. Такой совет в беседе с Life.ru дал консультант по личным финансам Александр Патешман.





По его словам, готовая еда, особенно со скидкой из-за истекающего срока годности, позволяет существенно экономить. Обычно срок хранения таких блюд составляет 2–3 дня, и при покупке в последние сутки цена может быть снижена на значительную сумму.



Эксперт отметил, что бизнес-ланчи можно регулярно употреблять не только на работе, но и дома, а при оплате стоит использовать карту лояльности, которая дает дополнительную скидку до 30%.





«Если срок истекает сегодня или завтра, их можно взять на следующий день, чтобы не ходить дважды», — добавил Патешман.