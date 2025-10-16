В 2026 году в России может появиться американская сеть магазинов
Американская сеть магазинов 7‑Eleven может вернуться на российский рынок в 2026 году.
Как сообщает Telegram‑канал SHOT, компания зарегистрировала в РФ восемь товарных знаков, включая логотипы на бумажных пакетах и фирменные полоски.
Авторы заметки подчёркивают, что регистрация брендов — обычный юридический шаг при выходе крупной зарубежной компании на новый рынок. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента, 7‑Eleven также подала заявки на торговые марки для производства и продажи разнообразной продукции и напитков.
Ранее в этом году похожие шаги предпринимали и другие зарубежные бренды.
1 октября Telegram‑канал Baza сообщил, что Starbucks зарегистрировал в России премиальный знак We Proudly Serve. В начале сентября Inditex (владеет Zara) подал заявку на новый логотип на синем фоне. 4 сентября Fast Retailing (владеющий Uniqlo) направил в Роспатент десять заявок на товарные знаки.
