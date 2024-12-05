Эксперт оценил запрет на строительство малогабаритных квартир в Подмосковье

Фото: istockphoto/simpson33
Запрет на строительство малогабаритных квартир в подмосковном регионе вызовет рост цен на них на рынке вторичного жилья, ведь их станет меньше. В остальном с учетом новых правил ценник не изменится. Об этом заявил Life аналитик Максим Лазовский.
Он предрек возможное повышение спроса на студии в декабре, поскольку они заинтересуют инвесторов, которые захотят купить их именно на первичном, а не на вторичном рынке.
По словам эксперта Яны Глазуновой, элитный сегмент не предполагает квартир, метраж которых составляет 28 метров. Средняя стоимость увеличится за счет роста средней площади в комфорт- и бизнес-классах.
А вот по мнению специалиста Ксении Гришковец, в ближайшее время не стоит ожидать рост ценника на подмосковные микроквартиры. По ее мнению, сейчас дефицита таких квартир на «первичке» не наблюдается, их можно реализовывать весьма продолжительный период времени. Гришковец добавила, что все может поменяться за пару лет.
Читайте также:
Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году
Орешкин: доход от повышения ключевой ставки есть только у небольшой доли населения
Подмосковный бизнес сэкономил при поддержке региона более 4 млрд рублей
По словам эксперта Яны Глазуновой, элитный сегмент не предполагает квартир, метраж которых составляет 28 метров. Средняя стоимость увеличится за счет роста средней площади в комфорт- и бизнес-классах.
А вот по мнению специалиста Ксении Гришковец, в ближайшее время не стоит ожидать рост ценника на подмосковные микроквартиры. По ее мнению, сейчас дефицита таких квартир на «первичке» не наблюдается, их можно реализовывать весьма продолжительный период времени. Гришковец добавила, что все может поменяться за пару лет.
Читайте также:
Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году
Орешкин: доход от повышения ключевой ставки есть только у небольшой доли населения
Подмосковный бизнес сэкономил при поддержке региона более 4 млрд рублей
Никита Кротов