Подмосковный бизнес сэкономил при поддержке региона более 4 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Экономический эффект взаимодействия Штаба по защите бизнеса с ресурсоснабжающими организациями Подмосковья оценивается в 4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области, при поддержке которого создан штаб.
«Для решения вопросов предпринимателей, связанных с техническим присоединением, на базе штаба созданы два направления. В мае прошлого года появился Штаб по техприсоединению к электросетям с ПАО «Россети МР», а в марте нынешнего – Штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз». За это время в штабы поступило 66 и 39 вопросов соответственно. Суммарный экономический эффект по решённым задачам превысил 4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она напомнила, что Штаб по техприсоединению к электросетям помогает бизнесу сократить сроки и снизить стоимость техприсоединения, восстановить подачу электричества. А Штаб по техприсоединению к газовым сетям решает аналогичные задачи с газовой компанией. Среди получивших поддержку компаний – ООО «ТрансПак Сервис» из Балашихи, которая занимается складской логистикой и перевозками.
При строительстве производства транспортной тары компания столкнулась с нарушением сроков подключения газа. Вопрос вынесли на заседание Штаба по технологическому присоединению с Мособлгазом. В результате удалось выявить и устранить причину нарушения сроков техприсоединения. В итоге на предприятие был подан газ в необходимом объёме. Решение вопроса позволит сэкономить заявителю около 10 млн рублей и обойтись без закупки и монтажа дополнительного оборудования.
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Лора Луганская