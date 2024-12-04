Орешкин: доход от повышения ключевой ставки есть только у небольшой доли населения

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Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что у минимального числа вкладчиков на данный момент есть наибольшая часть депозитов в РФ. Из-за этого выросший доход от повышения ключевой ставки остается лишь с небольшой долей населения, проинформировало агентство РИА Новости.
«Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер», — обратил внимание Максим Орешкин.
Он уточнил, что нужно смотреть на изменение структуры экономики. С одной стороны, высокая ключевая ставка — это верный способ уменьшения роста спроса и роста кредита. Есть некоторые последствия — перераспределение доходов между разными группами населения, подчеркнул замглавы администрации президента.
Максим Орешкин сослался на данные Центрального банка (ЦБ) — он и говорит о том, что подавляющая часть депозитов находится у «очень ограниченного количества вкладчиков» в банковской системе. Из-за этого увеличившийся доход от депозитов остается лишь с небольшой частью граждан.
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