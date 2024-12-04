Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что у минимального числа вкладчиков на данный момент есть наибольшая часть депозитов в РФ. Из-за этого выросший доход от повышения ключевой ставки остается лишь с небольшой долей населения, проинформировало агентство РИА Новости.