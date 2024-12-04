Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году

Фото: iStock/Max Zolotukhin
Регулярные сообщения о росте цен на те или иные товары беспокоят россиян. Каких изменений стоит ожидать в 2025 году читайте в материале «Радио 1».
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша заявил, что цены в 2025 году продолжат расти.
По мнению специалиста, различные товары будут расти в цене поэтапно.
По словам эксперта, цены растут из-за темпа роста инфляции и девальвации рубля.
Он добавил, что цены будут продолжать расти до тех пор, пока ЦБ не сможет затормозить кредитование.
В первую очередь, как сказал Денис Ракша, вырастут цены на импортные продукты, однако этот процесс будет растянутым.
Фото: iStock/champpixs
Экономист подчеркнул, что услуги ЖКХ — это регулируемый сектор, в котором цены растут в рамках закона.
Эксперт объяснил, что бензин считается нерегулируемой сферой. Однако государство внимательно следит за ценами на топливо.
Фото: iStock/Roman Arbuzov
Все свидетельствует о том, что цены будут только расти и о дешевизне не может быть и речи, считает специалист.
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Что подорожает в 2025 году
По мнению специалиста, различные товары будут расти в цене поэтапно.
«На одни товары цены поднимутся завтра, на другие товары — в другое время. Теоретически, в первую очередь цены должны вырасти на импортные товары. Потому что курс рубля превращается в валютную цену каких-то импортных товаров», — сказал эксперт.
За счет чего могут вырасти цены в России в 2025
По словам эксперта, цены растут из-за темпа роста инфляции и девальвации рубля.
«Есть рутинный рост цен, который происходит все время, и темпы роста инфляции ускоряются на протяжении последних недель. С ним боролся Центральный Банк с помощью разных мер, которые направлены на охлаждение кредитования. К этому процессу добавилась девальвация рубля. Падение курса рубля добавит к процессу роста цен от 0,5% и 2% годовых, а дальше все будет зависеть от многочисленных факторов, которые и сами плохо поддаются прогнозированию», — объяснил экономист.
Он добавил, что цены будут продолжать расти до тех пор, пока ЦБ не сможет затормозить кредитование.
Что будет с ценами на продукты в 2025
В первую очередь, как сказал Денис Ракша, вырастут цены на импортные продукты, однако этот процесс будет растянутым.
«По каждому товару срок роста цен разный, поэтому у нас будет разнобой. Если, например, взять хлеб, то там импортных компонентов практически нет. Соответственно, цены будут расти медленнее, потому что отслеживаются государством», — сообщил эксперт.
Фото: iStock/champpixs
Подорожают ли услуги ЖКХ в 2025
Экономист подчеркнул, что услуги ЖКХ — это регулируемый сектор, в котором цены растут в рамках закона.
«Не так, как кому-то там захотелось — этим занимается ФАС. И мы заранее знаем, что 1 июля следующего года они вырастут на какой-то процент. Преждевременного роста не бывает. Они не могут по своему желанию повышать или понижать тарифы», — рассказал он.
Вырастут ли цены на бензин в 2025
Эксперт объяснил, что бензин считается нерегулируемой сферой. Однако государство внимательно следит за ценами на топливо.
«Если вы посмотрите на цены на бензин на длинном промежутке времени, то они растут параллельно инфляции. И ничто не указывает, что будет как-то по-другому», — уточнил экономист.
Фото: iStock/Roman Arbuzov
Что подешевеет в России в 2025
Все свидетельствует о том, что цены будут только расти и о дешевизне не может быть и речи, считает специалист.
«В любой экономике, не только в нашей и не только сейчас, цены растут. Изредка бывают ситуации, когда они стоят на месте или даже падают, но это аномалии. Это происходит, потому что количество денег в экономике растет быстрее, чем количество товаров и услуг. Соответственно, единственный механизм, приводящий в соответствие спрос и предложение — механизм цен в рыночной экономике», — заключил Ракша.
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Анастасия Бондарева