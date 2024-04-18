Эксперт предсказал «революцию зарплат» в России

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В Росиии «прямо на глазах» началась «революция зарплат», пишет РБК.
По данным руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова, высокие выплаты военнослужащих задают новые ориентиры для рынка и ускоряют неготовность людей к дешевому труду.
По его слова, поведение СВО могло приблизить начало «революции зарплат». Бойцы, которые получают высокие выплаты во время военных действий, вероятно, не будут возвращаться на старые рабочие места с меньшей зарплатой, указал Белоусов.
Из-за этого экономика России столкнётся с новый трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду.
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По его слова, поведение СВО могло приблизить начало «революции зарплат». Бойцы, которые получают высокие выплаты во время военных действий, вероятно, не будут возвращаться на старые рабочие места с меньшей зарплатой, указал Белоусов.
Из-за этого экономика России столкнётся с новый трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду.
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Алёна Самарева