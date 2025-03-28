Эксперт раскрыл, чем обернется укрепление рубля для экономики России

Укрепление рубля больше не угрожает бюджету России, как это было год-два назад. Об этом заявил заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн. По его словам, экономика страны уже адаптировалась к ограничениям, санкциям и проблемам с логистикой.