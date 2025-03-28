Эксперт раскрыл, чем обернется укрепление рубля для экономики России

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Укрепление рубля больше не угрожает бюджету России, как это было год-два назад. Об этом заявил заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн. По его словам, экономика страны уже адаптировалась к ограничениям, санкциям и проблемам с логистикой.
«Увеличилась налоговая нагрузка на бизнес и всех налогоплательщиков. Экономика приспособилась к новым условиям, санкциям и закрытым логистическим проблемам. Кроме того, определенный дефицит бюджета не так страшен, как отсутствие положительных последствий для экономики в целом», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров спрогнозировал курсы валют на следующей неделе. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что доллар составит порядка 85 рублей, евро — 92 рубля, а юань — 11,7 рублей. По его словам, окончание налогового периода в конце месяца не отразится на курсе рубля.
«Спрос на зарубежную валюту по-прежнему остается сдержанным, а предложение — устойчиво высоким. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», — поделился экономист.Читайте также:
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