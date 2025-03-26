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В Госдуме рассказали о возможном снижении ключевой ставки в мае

Депутат Аксаков: ЦБ может начать снижать ставку в мае
Фото: iStock/wildpixel

Фото: iStock/wildpixel

Центральный Банк России может снизить ключевую ставку уже в мае из-за стабилизации уровня инфляции. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в России стабилизировалась инфляция и даже начала постепенно снижаться благодаря высокой ключевой ставке.

«Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.

21 марта Совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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#банк
#инфляция
Bloomberg: крупные энергетические компании вернуться в РФ при отмене санкций
26 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/syahrir maulana

Крупнейшие энергетические трейдеры Gunvor и Mercuria Energy могут вернуть свой бизнес в РФ в случае отмены антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg.
«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты. Однако некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — передает агентство.

Вернуть свой бизнес в Россию изъявили желание Gunvor и Mercuria Energy. В последние три года иностранные компании в значительной степени отошли от торговли российской нефтью и металлами, отказываясь от контрактов и партнерств.

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#нефть
#энергетика
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Эксперты спрогнозировали дефолт в США
NYT: США могут объявить дефолт в середине июля
24 марта 2025, 18:15

Фото: iStock/Lazy_Bear

В середине июля этого года у США могут закончиться деньги для продолжения оплаты счетов, и они могут быть вынуждены объявить дефолт. Об этом проинформировало издание New York Times со ссылкой на выводы экспертов Двухпартийного политического центра.
Уточняется, что подобная ситуация произойдет, если Конгресс снова не примет решения по повышению лимита госдолга. Согласно информации источника, летом 2023 года законодатели согласились приостановить действие лимита государственного долга в размере 31,4 трлн долларов до 1 января текущего года.

На сегодняшний день он приближается к 37 трлн долларов.

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#сша
#доллар
#деньги
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Фирмы косметики во главе с L’Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
23 марта 2025, 18:18

Фото: iStock/vadimguzhva

Косметические бренды призвали Евросоюз не втягивать их в торговую войну с США. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании L’Oreal Николя Иеронимуса.
По его словам, 16 компаний выступают против участия этой сферы рынка в экономической конфронтации, которая происходит между Европейским союзом и Соединенными Штатами. От этих санкций проиграют сами европейские бренды, добавил Иеронимус.

Исполнительный директор компании Beiersdorf, которая владеет фирмой Nivea, Винсент Уорнери также высказался за то, чтобы косметические фирмы не рассматривали как экономическое оружие против Вашингтона.

«Оставьте нас вне войны. Не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — добавил он.

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#ес
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#косметика
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Названа страна, ставшая третьей по темпам роста экономики в G20
Россия стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20 в минувшем году
23 марта 2025, 11:19

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Российская Федерация стала третьей страной по темпам экономического роста среди стран «Большой двадцатки» в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.
Таким образом больше всего за прошлый год выросла экономика Индии, несмотря на замедление в 2023 году с 8,8% до 6,7%. Дальше идут Китай и Индонезия, страны делят второе место с показателем роста экономики в пять процентов. Причем у Индонезии динамика не менялась, а вот у Китая было снижение на 0,2%.

Россия же второй год подряд увеличивает показатель на 4,1%, за ней идет Бразилия с 3,4% с 3,2% и Турция, чей экономический рост замедлился с 5,1% до 3,2%.

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#мир
#россия
#g20
#экономика
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Россия вдвое увеличила экспорт водки в 2025 году
21 марта 2025, 04:15

Фото: iStock/Nordroden

За январь и февраль этого года экспорт водки из России увеличился вдвое, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении», — пишут в telegram—канале федерального центра.

В общей сложности Россия экспортировала свыше 3,5 тысяч тонн водки. В списке лидеров импортеров оказались Казахстан, Китай и Грузия. В первую страну поставляется 30% от числа общей продукции, в Поднебесную 22%, а в Грузию 11%.

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