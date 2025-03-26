В Госдуме рассказали о возможном снижении ключевой ставки в мае

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Центральный Банк России может снизить ключевую ставку уже в мае из-за стабилизации уровня инфляции. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в России стабилизировалась инфляция и даже начала постепенно снижаться благодаря высокой ключевой ставке.
21 марта Совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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«Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.
21 марта Совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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Элина Позднякова