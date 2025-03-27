Компания Ariston официально вернулась в Россию

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Компания Ariston по производству водонагревателей и отопительного оборудования официально вернулась в Россию. Об этом сообщают экспертные телеграм-каналы. Годом ранее собственность итальянского производителя перешла в «Газпром Бытовые Системы», однако указ накануне отменил российский президент Владимир Путин.
Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, желающие вернуться на российский рынок западные компании должны «сами проявить инициативу».
При этом окончательное решение останется за спецкомиссией, говорил глава правительства Михаил Мишустин. Некоторые западные компании покинули Россию в 2022 году на фоне спецоперации в Донбассе. Отмечалось, что на фирмы оказывали давление американские власти, угрожая санкциями.
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При этом окончательное решение останется за спецкомиссией, говорил глава правительства Михаил Мишустин. Некоторые западные компании покинули Россию в 2022 году на фоне спецоперации в Донбассе. Отмечалось, что на фирмы оказывали давление американские власти, угрожая санкциями.
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Никита Кротов