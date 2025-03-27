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Компания Ariston официально вернулась в Россию

Фото: istockphoto/PIKSEL

Фото: istockphoto/PIKSEL

Компания Ariston по производству водонагревателей и отопительного оборудования официально вернулась в Россию. Об этом сообщают экспертные телеграм-каналы. Годом ранее собственность итальянского производителя перешла в «Газпром Бытовые Системы», однако указ накануне отменил российский президент Владимир Путин.
Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, желающие вернуться на российский рынок западные компании должны «сами проявить инициативу».

При этом окончательное решение останется за спецкомиссией, говорил глава правительства Михаил Мишустин. Некоторые западные компании покинули Россию в 2022 году на фоне спецоперации в Донбассе. Отмечалось, что на фирмы оказывали давление американские власти, угрожая санкциями.

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#мир
#россия
#компании
#отопление
#новости
Мишустин: Экономика России растёт в шесть раз быстрее среднемировых показателей
26 марта 2025, 15:54

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Российская экономика уже второй год подряд движется темпами, которые превышают среднемировые. Валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам 2024 года достиг рекордных показателей и впервые превысил 200 триллионов рублей.
Об этом в своём выступлении в Государственной думе с отчётом о работе правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также уточнил, что в прошлом году рост ВВП составил 4,1%, что даже превысило прогнозируемые показатели, а за четыре года этот ключевой экономический показатель вырос вдвое.

«Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — отметил глава российского кабинета министров.

По его словам, рост ВВП в России в разы превосходит среднеевропейские показатели. За два года он превысил европейский почти в шесть раз. А в некоторых государствах Старого Света уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все эти годы неуклонно сокращается, заключил Михаил Мишустин.

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#рф
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В Госдуме рассказали о возможном снижении ключевой ставки в мае
Депутат Аксаков: ЦБ может начать снижать ставку в мае
26 марта 2025, 12:37

Фото: iStock/wildpixel

Центральный Банк России может снизить ключевую ставку уже в мае из-за стабилизации уровня инфляции. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в России стабилизировалась инфляция и даже начала постепенно снижаться благодаря высокой ключевой ставке.

«Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.

21 марта Совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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#банк
#инфляция
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Bloomberg: крупные энергетические компании вернуться в РФ при отмене санкций
26 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/syahrir maulana

Крупнейшие энергетические трейдеры Gunvor и Mercuria Energy могут вернуть свой бизнес в РФ в случае отмены антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg.
«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты. Однако некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — передает агентство.

Вернуть свой бизнес в Россию изъявили желание Gunvor и Mercuria Energy. В последние три года иностранные компании в значительной степени отошли от торговли российской нефтью и металлами, отказываясь от контрактов и партнерств.

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#нефть
#энергетика
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Эксперты спрогнозировали дефолт в США
NYT: США могут объявить дефолт в середине июля
24 марта 2025, 18:15

Фото: iStock/Lazy_Bear

В середине июля этого года у США могут закончиться деньги для продолжения оплаты счетов, и они могут быть вынуждены объявить дефолт. Об этом проинформировало издание New York Times со ссылкой на выводы экспертов Двухпартийного политического центра.
Уточняется, что подобная ситуация произойдет, если Конгресс снова не примет решения по повышению лимита госдолга. Согласно информации источника, летом 2023 года законодатели согласились приостановить действие лимита государственного долга в размере 31,4 трлн долларов до 1 января текущего года.

На сегодняшний день он приближается к 37 трлн долларов.

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#ес
#сша
#доллар
#деньги
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Фирмы косметики во главе с L’Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
23 марта 2025, 18:18

Фото: iStock/vadimguzhva

Косметические бренды призвали Евросоюз не втягивать их в торговую войну с США. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании L’Oreal Николя Иеронимуса.
По его словам, 16 компаний выступают против участия этой сферы рынка в экономической конфронтации, которая происходит между Европейским союзом и Соединенными Штатами. От этих санкций проиграют сами европейские бренды, добавил Иеронимус.

Исполнительный директор компании Beiersdorf, которая владеет фирмой Nivea, Винсент Уорнери также высказался за то, чтобы косметические фирмы не рассматривали как экономическое оружие против Вашингтона.

«Оставьте нас вне войны. Не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — добавил он.

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