Эксперт раскрыл, как снижение ключевой ставки отразится на жизни россиян

15 сентября 2025

Экономист Месленников: Снижение ставки до 17% позитивно отразится на экономике

Фото: iStock/SSV-Photo

Снижение ключевой ставки до 17% не отразится на рядовых россиянах, однако позитивно скажется на экономике РФ. Такое мнение выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.





Напомним, 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.



По словам эксперта, аналитики ожидали снижение «ключа» до 16%, однако сдерживание инфляции повлияло на решение установить ставку на уровне 17%, а не понижать её дальше. Он добавил, что россияне не почувствуют существенных изменений от снижения ключевой ставки на 1 п. п., однако это окажет положительное воздействие на экономику страны.





«У нас такая мягкая посадка, которая нам нужна, чтобы потом на основе структурной перестройки выйти на сбалансированный рост. Рост, который мы наблюдали в 2023 году. Сейчас потихонечку начнём двигаться вверх. Думаю, что год мы закончим где-то с темпом роста 1,4-1,5%», — заключил Масленников в беседе с Pravda.Ru.

«Снижение ключевой ставки приводит к повышению привлекательности золота. Снижение ставок сделает депозиты менее выгодными, и часть капитала неизбежно перейдет в золото», — пояснил эксперт.