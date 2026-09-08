Эксперт раскрыл, когда в России ожидается оживление рынка недвижимости
Брокер Ракута: рынок недвижимости оживится в начале декабря
Пик активности покупателей на российском рынке жилья традиционно ожидается к Новому году. Об этом сообщил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
В разговоре с URA.RU он уточнил, что на сегодняшний сентябрь будет более-менее активным, а в октябре и ноябре произойдет спад. Оживляться рынок недвижимости начнёт в декабре.
«К Новому году стопроцентно ждём всплеска по сделкам. Это происходит всегда, вне зависимости от того, как себя рынок чувствует. Больше сделок всегда у нас происходит к концу года», — уточнил Ракута.
Он объяснил такую закономерность тем, что россияне хотят закрыть все свои вопросы, в том числе жилищные, в текущем году. В свою очередь, продавцы преследуют цель закрыть годовые планы по продажам, заключил риелтор.