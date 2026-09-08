Эксперт раскрыл, когда в России ожидается оживление рынка недвижимости

08 сентября 2026, 15:21

Брокер Ракута: рынок недвижимости оживится в начале декабря

Фото: iStock/simpson33

Пик активности покупателей на российском рынке жилья традиционно ожидается к Новому году. Об этом сообщил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.





В разговоре с URA.RU он уточнил, что на сегодняшний сентябрь будет более-менее активным, а в октябре и ноябре произойдет спад. Оживляться рынок недвижимости начнёт в декабре.





«К Новому году стопроцентно ждём всплеска по сделкам. Это происходит всегда, вне зависимости от того, как себя рынок чувствует. Больше сделок всегда у нас происходит к концу года», — уточнил Ракута.