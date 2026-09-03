Бескудниковский район возглавил рейтинг по падению цен на жильё в Старой Москве
В августе 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках Старой Москвы снизилась сильнее всего в Бескудниковском районе.
Здесь показатель уменьшился на 16,3% по сравнению с июлем и составил 398,2 тыс. рублей. Такую динамику зафиксировали аналитики платформы bnMAP.pro в своём исследовании для «РБК Недвижимости».
Эксперты связывают столь значительное снижение с выходом в августе на рынок в этом районе нового комплекса комфорт-класса, который предложил более низкую цену за квадратный метр. Вторую строчку рейтинга занял район Северное Бутово, где цена «квадрата» за месяц уменьшилась на 12,3%, до 444,4 тыс. рублей.
Третье место у Южного Бутова с показателем минус 11,4% — средняя стоимость квадратного метра там опустилась до 331,5 тыс. рублей. В топ-5 вошли Гагаринский район, где цены снизились на 5,6% (до 1,3 млн рублей за кв. метр), и Косино-Ухтомский район с падением на 5,4% (до 304,9 тыс. рублей).
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