Средняя стоимость жилья в новостройках Казани выросла за год
В июле 2026 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке казанской недвижимости составила 15,5 миллиона рублей. Это на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года, стало известно 12 августа по данным «Циан.Аналитики».
Средняя цена квадратного метра в новостройках города зафиксировась на уровне 265 тысяч рублей, пишет «Татар-информ». За месяц этот показатель вырос на 1,1%, а в годовом выражении прибавил 5,2%.
Однако, как пояснил вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев, усредненные цифры не всегда отражают реальную стоимость сделки. На конечную цену существенно влияют дисконтные программы и специальные предложения застройщиков.
Эксперт отметил, что, несмотря на постепенный рост базовых цен, связанный с появлением новых проектов и изменением стадии готовности объектов, для покупателей сегодня доступны привлекательные условия. Размер скидок по некоторым лотам может достигать 15-20%. Кроме того, отдельные льготные программы действуют для работников бюджетной сферы.
Читайте также: