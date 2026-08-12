Средняя стоимость жилья в новостройках Казани выросла за год

12 августа 2026, 18:30

Средняя цена жилья в казанских новостройках выросла почти на 10% за год

Фото: istockphoto/marchmeena29

В июле 2026 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке казанской недвижимости составила 15,5 миллиона рублей. Это на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года, стало известно 12 августа по данным «Циан.Аналитики».