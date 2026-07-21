Депутат Виталий Милонов назвал мошенников на рынке недвижимости «отрыжкой девяностых»
Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для чёрных риелторов
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за ужесточение ответственности для чёрных риелторов. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его мнению, подобные преступления необходимо обсуждать с юристами, правоведами и представителями правоохранительных органов, чтобы усилить меры борьбы с мошенничеством.
Милонов заявил, что чёрные риелторы являются «отрыжкой бандитских времён 90-х» и должны нести максимально строгую ответственность за свои действия.
«Стоит обсудить с профессиональной средой, юристами, правоведами и полицейскими меры ужесточения ответственности за преступления мошенников. Прекрасно помню, как бандиты-риелторы увозили одиноких стариков из своих квартир в один конец на новую "жилплощадь". Нужно приравнять таких "специалистов" к кровавым бандитам, которым они и служат», — заявил парламентарий.По словам депутата, деятельность подобных мошенников привела к многочисленным трагедиям, жертвами которых становились одинокие и пожилые люди. Милонов считает, что борьба с такими преступлениями требует более жёстких законодательных мер.