Депутат Виталий Милонов назвал мошенников на рынке недвижимости «отрыжкой девяностых»

21 июля 2026, 22:07

Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для чёрных риелторов

Фото: Istock / vadimguzhva

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за ужесточение ответственности для чёрных риелторов. Об этом сообщает NEWS.ru.





По его мнению, подобные преступления необходимо обсуждать с юристами, правоведами и представителями правоохранительных органов, чтобы усилить меры борьбы с мошенничеством.



Милонов заявил, что чёрные риелторы являются «отрыжкой бандитских времён 90-х» и должны нести максимально строгую ответственность за свои действия.





«Стоит обсудить с профессиональной средой, юристами, правоведами и полицейскими меры ужесточения ответственности за преступления мошенников. Прекрасно помню, как бандиты-риелторы увозили одиноких стариков из своих квартир в один конец на новую "жилплощадь". Нужно приравнять таких "специалистов" к кровавым бандитам, которым они и служат», — заявил парламентарий.