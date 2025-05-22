Эксперт раскрыл, почему в России не отменят пенсии

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Сокращение работающего населения не вызовет полную отмену пенсий, заявил «Татар-информу» экономист Андрей Колганов. Он отметил, что проблема существует, ведь при старении населения меняется соотношение между пенсионерами и работающими людьми.
В частности, бремя содержания пожилых граждан ложится на все меньшее число работоспособных. Собеседник подчеркнул, что такая проблема есть во многих странах. При этом не совсем верно считать, что работающие вообще не смогут содержать пожилых, сказал экономист. Калганов назвал две противодействующие тенденции для сохранения пенсий.
Суть второй тенденции в изменении в пользу стандартной модели демографической структуры населения. Калганов разъяснил, что удельный вес молодых граждан не выше, но и не ниже. Таким образом общая численность населения на том же уровне.
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«Во-первых, применяются меры, которые приводят к продлению срока трудовой активности пожилого поколения. Человек, достигающий пенсионного возраста, не всегда перестает работать. У нас сейчас в России треть лиц пенсионного возраста продолжает работать. Соответственно значительная часть пенсионеров способна создавать необходимые ресурсы для содержания своих неработающих сверстников», — прокомментировал он.
Суть второй тенденции в изменении в пользу стандартной модели демографической структуры населения. Калганов разъяснил, что удельный вес молодых граждан не выше, но и не ниже. Таким образом общая численность населения на том же уровне.
«И соотношение между работающим и неработающим населением фиксируется и перестает меняться в худшую сторону», — заключил Колганов.Читайте также:
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Никита Кротов