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Стало известно, сколько россиян смогут взять ипотеку под под 27% в 2025 году

Сенатор Епифанова: 14% россиян готовы взять ипотеку под 27% в 2025 году
Фото: iStock/Evkaz

Фото: iStock/Evkaz

В 2025 году только 14% россиян смогут взять рыночную ипотеку. Так считает сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
«В 2025 году рыночная ипотека будет оставаться нишевым продуктом при сохранении высоких ставок и наличии льготных программ. Рыночную ипотеку будут брать те заемщики, кто не может или не хочет использовать льготные программы, но имеет острую потребность в жилье или достаточные финансовые возможности, чтобы обслуживать дорогой кредит», — пояснила Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, 14% россиян воспользуются рыночной ипотекой, ставки по которой, вероятно, останутся высокими из-за высокой ключевой ставки. На подобные условия пойдут те, кто принципиально хочет купить жильё на вторичном рынке, так как льготных программ на «вторичку» сейчас нет.

На сегодняшний день средние ставки по ипотеке на новые квартиры в РФ достигают примерно 26,94%, а на вторичные квартиры — около 27,21%.

При этом эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер в разговоре с «Москвой 24» заявила, что покупка недвижимости по-прежнему остается вполне выгодным способом вложения денег, поскольку спрос на нее в будущем будет расти.

«Со временем ипотеку будет брать проще, так как в будущем ожидается снижение ключевой ставки. Одновременно с этим держать средства на депозитах станет не так выгодно, и россияне начнут искать новые способы вложить сбережения», — рассказала Хайдер.

Она также добавила, что за последние годы сократилось число домов, введенных в эксплуатацию. Когда спрос на жилье станет выше, это будет способствовать росту его стоимости, отметила Хайдер.

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Финансист раскрыла главные ошибки россиян при накоплении денег
Финансист Ермилова: хранение сбережений в наличных деньгах является ошибкой
14 мая 2025, 06:00

Фото: iStock/iamnoonmai

Международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По её словам, граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие системности — главная проблема: многие начинают копить «рывками», не фиксируя конкретный процент дохода.

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Ермилова рекомендовала ежемесячно откладывать 10–20% заработка, создавая «подушку безопасности» в размере полугодового дохода. Для защиты от инфляции она советует размещать средства на депозитах или инвестировать в недвижимость, акции и драгметаллы.

Отдельное внимание уделено страхованию вкладов. Ермилова напомнила, что страхования в одном банке — не более 1,4 миллиона рублей, поэтому крупные накопления стоит распределять между несколькими финансовыми учреждениями. Это минимизирует риски.

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В Шатуре маленького велосипедиста отбили у напавшего алабая
12 мая 2025, 13:32

Фото: iStock / Mikheili Kochiashvili

В Подмосковье проводят проверку после нападения собаки на шестилетнего мальчика в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Инцидент произошёл вечером 9 мая на ул. Пионерская. Из-под забора частного дома выбежала собака породы алабай и набросилась на ребёнка, проезжавшего мимо на велосипеде. Собаку отогнали мама мальчика и подоспевшие прохожие. Благодаря их действиям пострадавшему удалось избежать серьёзных травм. Ему диагностированы ссадины плеча и головы, оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в прокуратуре Агентству городских новостей «Москва».
В ходе проверки Шатурская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

В ситуации также разбирается Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

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Завершается приём заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»
12 мая 2025, 12:08

Фото: istockphoto.com/Phimprapha Kitaiamphaisan

Приём заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе — 15 мая, к участию приглашаются малые и средние предприниматели, при этом обязательными условием является рост продаж и локализация бизнеса не менее 30%, сообщает пресс-служба организатора конкурса —Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Заявки на конкурс принимаются по пяти основным и шести специальным номинациям. В число основных номинаций входят следующие: «Продукты питания», «Высокие технологии», «Потребительские товары», «Информационные технологии» и «Креатив», — говорится в сообщении.
Шесть специальных номинаций составляют «Бренды малых городов», «Кавказские бренды», «Культурный код», «Бренды исторических регионов», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и «Молодёжные бренды».
Участники конкурса получат новые возможности и инструменты для развития.

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

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С утра на российском рынке акций наблюдается рост до 2900 пунктов
12 мая 2025, 07:45

Фото: iStock/tadamichi

На российском рынке акций с утра 12 мая наблюдается значительный рост на 2,13%, тем самым преодолев показатель в 2900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На момент 7:01 по московскому времени рост составлял 2,13%, до 2 911,58 пункта. Впервые со 2 мая показатель в 2900 пунктов был преодолен.

Основная сессия торгов на рынке акций проходит с с 9:50 до 18:50. В этот период определяется основное значение индекса Мосбиржи iMOEX. Для информационных целей индекс рассчитывается и с 7:00 до 23:50 с пометкой iMOEX2.

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Цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов впервые с января
12 мая 2025, 05:44

Фото: iStock/SKapl

Впервые с 31 января цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные на платформе Binance.
На момент 04:05 по московскому времени оидн биткоин можно было приобрести за 105,032. Рост стоимости составил 0,34%.

При этом уже к 04:19 цена уменьшилась до 104,495. Снижение относительно вышеуказанного значения составило 0,61%.

Стоит отметить, что в последний раз цена биткоина превышала показатель в 100 тысяч долларов 8 мая этого года. Как пишет ТАСС, эксперты прогнозируют увеличение стоимости криптовалюты до 300 тысяч в текущей фазе роста.

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