Стало известно, сколько россиян смогут взять ипотеку под под 27% в 2025 году

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В 2025 году только 14% россиян смогут взять рыночную ипотеку. Так считает сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
«В 2025 году рыночная ипотека будет оставаться нишевым продуктом при сохранении высоких ставок и наличии льготных программ. Рыночную ипотеку будут брать те заемщики, кто не может или не хочет использовать льготные программы, но имеет острую потребность в жилье или достаточные финансовые возможности, чтобы обслуживать дорогой кредит», — пояснила Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, 14% россиян воспользуются рыночной ипотекой, ставки по которой, вероятно, останутся высокими из-за высокой ключевой ставки. На подобные условия пойдут те, кто принципиально хочет купить жильё на вторичном рынке, так как льготных программ на «вторичку» сейчас нет.
На сегодняшний день средние ставки по ипотеке на новые квартиры в РФ достигают примерно 26,94%, а на вторичные квартиры — около 27,21%.
При этом эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер в разговоре с «Москвой 24» заявила, что покупка недвижимости по-прежнему остается вполне выгодным способом вложения денег, поскольку спрос на нее в будущем будет расти.
«Со временем ипотеку будет брать проще, так как в будущем ожидается снижение ключевой ставки. Одновременно с этим держать средства на депозитах станет не так выгодно, и россияне начнут искать новые способы вложить сбережения», — рассказала Хайдер.
Она также добавила, что за последние годы сократилось число домов, введенных в эксплуатацию. Когда спрос на жилье станет выше, это будет способствовать росту его стоимости, отметила Хайдер.
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