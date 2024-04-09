Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара до конца недели

Фото: iStock/Pineapple Studio
Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин спрогнозировал до конца этой недели курс доллара до 93,5 рублей.
При этом евро, по его словам, будет в диапазоне 100,5-101,5 рубля, юань — 12,77-12,9 рубля.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.
Читайте также:
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать небольшие суммы валюты
Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой России
Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
«Нисходящая динамика курса рубля по-прежнему достаточно сдержанная и неустойчивая. Тем не менее он планомерно обновляет локальные минимумы, приближаясь к нижней границе месячного диапазона консолидации. Сырьевой фактор при этом для рубля по-прежнему благоприятный», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бабин.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.
Читайте также:
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать небольшие суммы валюты
Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой России
Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
Мелисса Тимофеева