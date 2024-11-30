Президент РФ поднял социальную пенсию на 14%

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей.
«С 1 апреля социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 рублей», — говорилось в указе президента Российской Федерации.
Ещё утвердили бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы. В 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027-м — на 4%.
Страховые пенсии с 1 января следующего года станут больше на 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости к концу текущего года будет составлять 22 376 рублей, а к концу следующего 2025 года — 24 059 рублей.
Ранее доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская сказала, что гражданам России для комфортного проживания в старости нужна пенсия от 35,8 до 50 тысяч рублей в месяц.
Читайте также:
Стало известно, какие пенсии повысят в 2025 году
«Заслужили хорошую жизнь»: Депутат Никитин рассказал про справедливую пенсию для жителей РФ
В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии для россиян
Ольга Енгалычева