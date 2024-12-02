Главу ЦБ Набиуллину сравнили с Маргарет Тэтчер

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Говоря о борьбе с инфляцией в беседе с Reuters, руководитель банка ВТБ Андрей Костин сравнил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер, известной в мире, как железная леди и возглавлявшей правительство Великобритании. Та тоже боролась с ростом цен, «полагая, что это главное в экономике».
«Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5 процента для России не столь критична, можно было бы с ней мириться», — сказал глава ВТБ, добавив, что у руководительницы финансового регулятора «есть своя линия» и «надо дать ей возможность решать».Банкир добавил, что его структура ожидает повышения ключевой ставки до 23%. Костин подчеркнул, что на повышение ценников влияет не только Центробанк, но и другие факторы, не зависящие от него.
«Повышение тарифов, разного рода пошлин, рост зарплат, напряжение на рынке труда», — пояснил глава ВТБ.Финансовый регулятор назвал будущее повышение ключевой ставки не предопределенным, но весьма вероятным.
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