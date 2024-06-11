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Эксперт объяснил, каким категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсию

Депутат Рязанский: пенсионеры получат проиндексированную за всё время пенсию
11 июня 2024, 13:26
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России возобновят индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Эта мера коснется 7,8 млн граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась в 2016 году из-за общего социально-экономического состояния страны.



«В 2016 году государство решало, как дальше поступать в новых социально-экономических условиях. Прежде всего учитывались показатели: продолжительность жизни граждан, возможности бюджета, пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования. Возможности индексации пенсий в полном объеме в соответствии с инфляцией не было. К тому же, работающих пенсионеров было 14 с лишним миллионов, средств федерального бюджета не хватало», — объяснил эксперт.

Сегодня, по словам специалиста, другая социально-экономическая картина, где работающих пенсионеров — восемь миллионов человек, соотношение трудовых ресурсов изменилось.

Валерий Рязанский отметил, что, в соответствии с законом, как только работающий пенсионер прекратил работу, ему должна индексироваться пенсия за все то время, когда он работал, но индексации не производилось.
«Например, если в 2016 году остановилась индексация, а в 2024 году пенсионер прекратил трудовую деятельность, то ему проиндексируют пенсию с 2016 до 2024 года, и он получит пенсию в индексированном виде. Если в 2016 году была пенсия 15 тысяч рублей, то в нынешних условиях она составит около 25 тысяч рублей», — рассказал эксперт.

Председатель Союза пенсионеров России отметил, что индексация пенсий коснется всех категорий работающих пенсионеров, потому что такую систему проще администрировать. Фактически одним нажатием клавиши пересчитываются все пенсии одновременно, не нужно пересчитывать все отдельно, заключил собеседник.

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В Подмосковье введут новую льготу для инвалидов по зрению и слуху
11 июня 2024, 13:47

Фото: iStock/Chinnapong

Бесплатные социальные услуги в стационарной форме предоставят в Московской области инвалидам по слуху и зрению в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующий закон региональный парламент планирует принять в ходе ближайшего заседания, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Отмечается, что ранее право на такие бесплатные услуги распространялось только на детей и подростков до 18 лет.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов пояснил, что законопроект направлен на поддержку инвалидов по зрению и слуху, которые находятся в трудоспособном возрасте.

«Для этого на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов», — добавил Брынцалов.
Центр заработает 1 сентября текущего года. Здание Центра полностью адаптировано и оснащено для проживания, обучения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Постояльцы Центра смогут выбрать обучение по одной из 11 профессий. Срок обучения и проживания в Центре будет составлять пять лет.

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Водителям Подмосковья расскажут о важности соблюдения скоростного режима
11 июня 2024, 13:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Социальный раунд «Некуда спешить» стартовал в Московской области, в рамках акции панируется проводить различные мероприятия по теме безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сотрудники Госавтоинспекции и члены общественных организаций на тематических мероприятиях, рассчитанных на различные социальные и возрастные слои населения, будут рассказывать о том, как важно правильно выбрать скорость движения на дороге и почему недопустимо нарушать скоростные ограничения», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе социального раунда планируется уделить ученикам автошкол, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, заправок, автосалонов, а также работникам автотранспортных предприятий.
Социальный раунд «некуда спешить» продлится в Московской области до 30 июня.

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Доброволец отряда «ЛизаАлерт» рассказала, как происходит поиск подростков
11 июня 2024, 13:28

Фото: Ирина Мальцева

«Основной враг — время»: доброволец отряда «ЛизаАлерт» из Балашихи рассказала о поиске подростков. Об этом сообщил корреспондент.
40-летняя Ирина Мальченко — доброволец поискового отряда «ЛизаАлерт». Ирина часто занимается поисками подростков. Она рассказала об особенностях таких поисков и что важно знать родственникам.

«Основной враг любого поиска — это время. Чем раньше начинается поиск, тем больше шансов найти пропавшего живым и здоровым. Работа по горячим следам наиболее эффективна. Подростки — это та категория, которую я понимаю. Их трудности и переживания, особое восприятие всего происходящего вокруг, когда у них происходят физиологические, психологические изменения. Задача родителей — всегда повторять основные правила с ребёнком, контролировать их в природной среде, вблизи водоёмов, встречать их», — подчеркнула женщина.

Часто дети убегают из дома самостоятельно по разным обстоятельствам. Порой даже самые добрые родительские побуждения могут вызвать негатив у них в силу возраста.

«С собой в лес нужно брать теплую одежду, запас воды, калорийный перекус, компас, свисток, полностью заряженный телефон, хорошо иметь при себе и внешний аккумулятор. Если Вы заблудились, то нужно сразу звонить на номер 112, который работает даже при плохом сигнале», — отметила Ирина.

Также для профилактики и освещении проблемы потери детей показывается спектакль, созданный совместно с ПСО «ЛизаАлерт», «Поиск продолжается». Он рассказывает Он о подростках, которые по тем или иным причинам потерялись. После спектакля со зрителями разговаривают о детской безопасности, причинах, по которым дети уходят из дома.

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В семи округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
11 июня 2024, 12:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые пешеходные ограждения у автодорог отремонтировали за неделю в семи городских округах Московской области, в частности, работы были проведены в Долгопрудном, Красногорске, Дзержинском, Можайске, Коломне, Рузском округе и округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Пешеходные ограждения были отремонтированы в деревне Овсянки Рузского округа, на Грузовой улице в Пущине, улице Ленина в Озёрах, Волоколамском шоссе в Красногорске, на Московской улице в Можайске, Томилинской улице в Дзержинском, а также на проспекте Пацаева и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов.

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#минтранс мо
#дороги
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье проверили состояние более 250 городских стел и въездных групп
11 июня 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние более 250 городских стел и въездных групп у населённых пунктов проверили в Московской области в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В День России Подмосковье традиционно становится местом притяжения туристов из других регионов. Стела — это визитная карточка города, первое что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление», — отметил глава Минчистоты области Владислав Мурашов.
Он добавил, что инспекторы министерства вместе с представителями муниципальных администраций на постоянной основе следят за тем, чтобы въездные группы и стелы были в порядке.

В министерстве отметили, что в преддверии праздника объекты очистили от ржавчины и пыли, обновили покраску и восстановили освещение. В порядок также привели прилегающие территории.

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Владельцам квадроциклов напомнили о правилах эксплуатации спецтехники
11 июня 2024, 12:05

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии напоминает квадроциклистам о необходимости соблюдения правил эксплуатации спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С наступлением сезона в регионе участились случаями нарушений при эксплуатации спецтехники.

«Многие жители сейчас имеют на своих загородных участках квадроциклы и снегоходы. В весенне-летний период специалисты гостехнадзора ни раз выявляли нарушителей, катающихся без номерных знаков, пройденного ТО и прав. Во-первых, такие технические средства, как снегоходы и квадроциклы должны быть зарегистрированы, во-вторых пройти технический осмотр, а водитель иметь соответствующий документ на право управления самоходным средством», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, в 2023 году был подписан закон, обязывающий регистрировать спецтехнику.

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В России женщины-заключённые стали проситься на СВО
11 июня 2024, 11:57

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Женщины-заключённые, отбывающие наказание в местах лишения свободы, стали проситься принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В беседе с корреспондентом телеграм-канала SHOT омбудсмен подтвердила, что к ней порой поступают такие единичные просьбы. Впрочем, она подчеркнула, что пока что ни одна женщина не была отправлена из колоний в зону боевых действий. Причина — возраст и неподходящие статьи.

Уполномоченная по правам человека также рассказала, что российская сторона внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно и по назначению доставлялись нашим военнопленным на Украине. У украинцев требуют видеоотчёты, которые они присылают. Москалькова также подчеркнула, что в России к украинским военнопленным продолжают относиться гуманно.

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В Подмосковье остановили строительство дороги в природоохранной зоне
11 июня 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Строительство автомобильного проезда выявили инспекторы подмосковного экологического надзора на территории природного заказника областного значения «Озёрный» в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В Щёлкове установлен факт строительства автопроезда в границах заказника «Озерный». Владелице земельного участка, по которому прокладывался проезд, объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранных требований», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Ситуация остаётся на контроле сотрудников министерства.

Кроме того, в охранной зоне памятника природы «Озеро Бисерово» в Богородском округе была обнаружена парковка и проезд двух автомашин. Обоих нарушителей оштрафовали.

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Экономист Ляшок: Повышение МРОТ затронет примерно три миллиона россиян
11 июня 2024, 11:29

Фото: istockphoto/Vershinin

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году может коснуться примерно трёх миллионов россиян. Причём изменения почувствуют как те, у кого уровень дохода ниже МРОТ, так и те, кто получает большую зарплату.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина во время его выступления на пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства сообщил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, а к 2030 году вырастет до 35 тысяч.

Эксперт пояснил, что с одной стороны будут расти зарплаты тех, кто в настоящее время получает меньше нового уровня МРОТ. С другой стороны, эффект будет и для тех, кто сейчас зарабатывает несколько больше нового уровня минимального размера оплаты труда. Это произойдёт потому, что работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию зарплат между разными категориями работников, заключил Ляшок.

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