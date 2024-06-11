Эксперт объяснил, каким категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсию

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В России возобновят индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Эта мера коснется 7,8 млн граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась в 2016 году из-за общего социально-экономического состояния страны.
Сегодня, по словам специалиста, другая социально-экономическая картина, где работающих пенсионеров — восемь миллионов человек, соотношение трудовых ресурсов изменилось.
Валерий Рязанский отметил, что, в соответствии с законом, как только работающий пенсионер прекратил работу, ему должна индексироваться пенсия за все то время, когда он работал, но индексации не производилось.
Председатель Союза пенсионеров России отметил, что индексация пенсий коснется всех категорий работающих пенсионеров, потому что такую систему проще администрировать. Фактически одним нажатием клавиши пересчитываются все пенсии одновременно, не нужно пересчитывать все отдельно, заключил собеседник.
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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась в 2016 году из-за общего социально-экономического состояния страны.
«В 2016 году государство решало, как дальше поступать в новых социально-экономических условиях. Прежде всего учитывались показатели: продолжительность жизни граждан, возможности бюджета, пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования. Возможности индексации пенсий в полном объеме в соответствии с инфляцией не было. К тому же, работающих пенсионеров было 14 с лишним миллионов, средств федерального бюджета не хватало», — объяснил эксперт.
Сегодня, по словам специалиста, другая социально-экономическая картина, где работающих пенсионеров — восемь миллионов человек, соотношение трудовых ресурсов изменилось.
Валерий Рязанский отметил, что, в соответствии с законом, как только работающий пенсионер прекратил работу, ему должна индексироваться пенсия за все то время, когда он работал, но индексации не производилось.
«Например, если в 2016 году остановилась индексация, а в 2024 году пенсионер прекратил трудовую деятельность, то ему проиндексируют пенсию с 2016 до 2024 года, и он получит пенсию в индексированном виде. Если в 2016 году была пенсия 15 тысяч рублей, то в нынешних условиях она составит около 25 тысяч рублей», — рассказал эксперт.
Председатель Союза пенсионеров России отметил, что индексация пенсий коснется всех категорий работающих пенсионеров, потому что такую систему проще администрировать. Фактически одним нажатием клавиши пересчитываются все пенсии одновременно, не нужно пересчитывать все отдельно, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева