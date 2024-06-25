Эксперт обвинил Apple в колониальной политике и призвал покупать российские аналоги

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В Госдуму внесен проект, обязывающий продавать телефоны и планшеты только с доступом к RuStore.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с «Радио 1» рассказал, что серьезные большие российские банки не могут человеку дать возможность скачать их приложение в App Store из-за запрета.
Он добавил, что за большую стоимость смартфонов покупателю придется еще и «извращаться и что-то придумывать, чтобы скачать программу российского предприятия».
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«Это колониальная политика. Эту тему поднимают уже давно. Apple стоял твердо на своей позиции. То есть получать доходы с миллионов реализованных аппаратов можно, а дать пользователю нормально функционировать нельзя. В RuStore можно скачивать и нужно. Но решили уже дойти до законодательного решения, потому что несколько лет уговаривали — ни в какую. Тем более, что сейчас Apple не поставляет напрямую свою продукцию», — поделился спикер.
Он добавил, что за большую стоимость смартфонов покупателю придется еще и «извращаться и что-то придумывать, чтобы скачать программу российского предприятия».
«На сегодняшний день на российском рынке достаточно большое количество аналогов продукции Apple. Для массового пользователя эти все «возможности» не особо то и нужны. <…> Нужно было принять такой законопроект давно, но боялись нарушить рынок. А сейчас, когда компания самостоятельно его покинула, потери для пользователей никакой нет», — подчеркнул Леонтий Букштейн.
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Мира Полтева