В Подмосковье упростили подачу заявлений на соцвыплату по льготной ипотеке
Онлайн-услугу по оформлению льготной ипотеки в Московской области сделали ещё удобнее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Теперь заявителю доступны дополнительные опции. Подробнее об этом рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Приём заявок на льготную ипотеку полностью перевели в цифровой формат ещё в 2024 году. А сейчас мы расширили эту услугу: добавили возможность подать заявление на перечисление социальной выплаты и на продление срока действия свидетельства по бюджетной ипотеке», — сказала Надежда Куртяник.Услуга размещается на региональном госпортале в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для её оформления надо авторизоваться, заполнить форму заявления и приложить необходимые документы. Ответ придёт в личный кабинет в течение десяти рабочих дней.