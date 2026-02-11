В Подмосковье упростили подачу заявлений на соцвыплату по льготной ипотеке

11 февраля 2026, 09:35

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Онлайн-услугу по оформлению льготной ипотеки в Московской области сделали ещё удобнее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Теперь заявителю доступны дополнительные опции. Подробнее об этом рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«Приём заявок на льготную ипотеку полностью перевели в цифровой формат ещё в 2024 году. А сейчас мы расширили эту услугу: добавили возможность подать заявление на перечисление социальной выплаты и на продление срока действия свидетельства по бюджетной ипотеке», — сказала Надежда Куртяник.