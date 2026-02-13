«Позитивный маневр»: снижение ключевой ставки отразится на потребительских кредитах

13 февраля 2026, 17:25

Экономист Остапкович: снижение ставки отразится на потребительских кредитах

Фото: iStock/alexialex

Снижение ключевой ставки до 15,5% положительно отразится на потребительском кредитовании. Об этом рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.





13 февраля ЦБ понизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. По словам эксперта, этот шаг является позитивным сигналом для бизнеса, указывающим на возможное дальнейшее понижение. Он добавил, что снижение «ключа» повлияет на уменьшение ставки по потребительскому кредитованию.





«И люди будут структурировать свои старые долги. Если они брали условно там под 20–22%, то сейчас будет уже потребительский кредит там 19%. Они погасят его нижней ставкой. То есть для населения с точки зрения кредитования — это позитивный маневр», — пояснил Остапкович в разговоре с «Известиями».

«Уменьшение ставки является позитивным сигналом, но, по сути, ипотека по-прежнему остаётся достаточно дорогой, а спрос — ограниченным. На сделки сейчас выходят те, у кого есть накопления, стабильный доход, средства от продажи предыдущего жилья, либо и то и другое», — уточнил Чернокульский.