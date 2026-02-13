Риелтор ответил, когда ожидать оживления рынка недвижимости
Апрелев: оживления рынка недвижимости можно ждать осенью
Снижение ключевой ставки до 15,5% годовых не приведет к заметным изменениям на рынке недвижимости.
Такое предположение «Татар-информу» высказал риелтор Константин Апрелев. Он подчеркнул, что реальный платежеспособный спрос вернется только тогда, когда ключевая ставка приблизится к 12%, а ипотека опустится ниже 16%.
«Глобально никак не повлияет. Разве что немножко оживит весенние настроения покупателей», — сказал собеседник.
Само решение о снижении ключевой ставки эксперт назвал позитивным сигналом, который поддерживает тенденцию к дальнейшему снижению. Однако ощутимого оживления спроса, считает Апрелев, стоит ожидать не раньше осени.