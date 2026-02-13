Риелтор ответил, когда ожидать оживления рынка недвижимости

13 февраля 2026, 19:04

Апрелев: оживления рынка недвижимости можно ждать осенью

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Снижение ключевой ставки до 15,5% годовых не приведет к заметным изменениям на рынке недвижимости.





Такое предположение «Татар-информу» высказал риелтор Константин Апрелев. Он подчеркнул, что реальный платежеспособный спрос вернется только тогда, когда ключевая ставка приблизится к 12%, а ипотека опустится ниже 16%.





«Глобально никак не повлияет. Разве что немножко оживит весенние настроения покупателей», — сказал собеседник.