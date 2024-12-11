Названы топ-3 городов Подмосковья с самым дорогим арендным жильем

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Аренда жилья в Московской области — актуальный и важный вопрос для многих, кто ищет варианты для долгосрочной аренды вблизи столицы. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал для «Радио 1» о текущих тенденциях на рынке аренды в Подмосковье в 2024 году и о самых высоких ценах на жилье.
Что сейчас происходит на рынке аренды недвижимости в Подмосковье
В ноябре 2024 года число предложений на рынке долгосрочной аренды в Московской области выросло на 12 % по сравнению с октябрём текущего года.
Наибольший рост наблюдался в Серпухове (43 %), Красногорске (14 %) и Балашихе (12 %).
Специалист отмечает, что увеличение количества объявлений связано с переходом собственников вторичной недвижимости в сегмент долгосрочной аренды. Такая тенденция прослеживается как в общем объёме предложений по Подмосковью, так и в отдельных городах региона.
Наибольшее количество предложений по долгосрочной аренде жилья в ноябре 2024 года было зафиксировано в таких крупных городах Подмосковья, как:
- Красногорск (1943 объекта);
- Балашиха (1644 объекта);
- Люберцы (1240 объектов);
- Мытищи (1038 объектов);
- Видное (968 объектов).
Сколько стоит снять квартиру в Подмосковье
«Снять квартиру в городах Московской области в ноябре этого года можно было в среднем за 44,2 тыс. рублей. В отдельных городах, например, в Истре и Павловском Посаде стоимость долгосрочной аренды по сравнению с этим октябрем снизилась на 15% и 11% соответственно», — рассказал Каменев.
Стоимость аренды жилья уменьшилась и в других населённых пунктах Подмосковья, например, в Апрелевке (-9%), Красногорске (-8%) и Раменском (-5%). Это объясняется изменением спроса после завершения пикового сезона, который пришёлся на конец августа и начало сентября.
Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре
Почему в некоторых городах Подмосковья стоимость аренды снизилась
В будущем цены могут снизиться из-за дальнейшего увеличения предложения.
Кроме того, владельцы, которые раньше продавали вторичное жильё, переходят на рынок аренды.
Помимо этого, наблюдается рост числа новостроек, которые доступны для долгосрочной аренды.
Топ-3 города в Подмосковье, где аренда квартир самая дорогая
Среди крупных городов Московской области ноябрь 2024 года показал, что аренда жилья была самой дорогой в Котельниках — средняя цена составляла 65 тысяч рублей в месяц.
Снять жильё в Красногорске и Реутове стоило в среднем 60 тысяч рублей.
«Наименьшая стоимость аренды среди крупных городов Подмосковья зафиксирована в Павловском Посаде (25 тыс. рублей), Орехово-Зуеве (25 тыс. рублей) и Наро-Фоминске (26 тыс. рублей)», — сообщил эксперт.
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