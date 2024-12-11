Названы топ-3 городов Подмосковья с самым дорогим арендным жильем

Аренда жилья в Московской области — актуальный и важный вопрос для многих, кто ищет варианты для долгосрочной аренды вблизи столицы. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал для «Радио 1» о текущих тенденциях на рынке аренды в Подмосковье в 2024 году и о самых высоких ценах на жилье.