Эксперт Шнейдерман: до конца года курс доллара вновь достигнет 100 рублей

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До конца года курс доллара может вновь вырасти до 100 рублей. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель», — пояснил эксперт агентству «Прайм».
Шнейдерман отметил, что сейчас наблюдается снижение темпов роста промышленности и уменьшение деловой активности в обрабатывающей сфере. Данное явление свидетельствует о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ, что может помешать дальнейшему укреплению рубля.
При этом в ближайшее время уровень национальной валюты может колебаться от 81 до 87 рублей за доллар. Относительно евро этот показатель будет варьироваться с 88 до 94 рублей. Цена юаня составит от 10 до 12 рублей.
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Иван Мусатов