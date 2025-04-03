Эксперт Шнейдерман: до конца года курс доллара вновь достигнет 100 рублей

Центробанк РФ с 1 апреля получит возможность макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов, чтобы ужесточить их выдачу для должников и неплательщиков. Об этом заявил экономист и аналитик Николай Кульбака в беседе с «Татар-информом».