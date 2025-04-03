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Эксперт Шнейдерман: до конца года курс доллара вновь достигнет 100 рублей

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

До конца года курс доллара может вновь вырасти до 100 рублей. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Шнейдерман отметил, что сейчас наблюдается снижение темпов роста промышленности и уменьшение деловой активности в обрабатывающей сфере. Данное явление свидетельствует о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ, что может помешать дальнейшему укреплению рубля.

При этом в ближайшее время уровень национальной валюты может колебаться от 81 до 87 рублей за доллар. Относительно евро этот показатель будет варьироваться с 88 до 94 рублей. Цена юаня составит от 10 до 12 рублей.

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В Подмосковье построят новое производство очистных систем
02 апреля 2025, 18:42

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

В Наро-Фоминске появится новый завод по производству очистных систем. Производственные мощности за счёт строительства предприятия расширит компания «Малахит», сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Компания специализируется на производстве септиков и очистных систем. Её продукция компании может использоваться как в домах, так и на АЗС, в ресторанах, загородных отелях и промышленных предприятиях. ​
«Сегодня «Малахит» производит до 15 тыс. единиц оборудования в год. Главное направление – производство автономных очистных систем и канализации. Запуск второго промышленного комплекса площадью 6 тыс. кв. м. позволит компании вдвое увеличить производственные мощности. Объём инвестиций проект на первом этапе составит порядка 100 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
После ввода предприятия в эксплуатацию будет создано не менее 100 рабочих мест.

На действующем предприятии компании в городском округе Истра налажен полный цикл производства. Компания поставляет продукцию по всей России.

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#предприятие
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Экономист объяснил, почему Центробанк ужесточает выдачу ипотек и автокредитов
Экономист Кульбака: ЦБ ужесточает выдачу кредитов для борьбы с должниками
01 апреля 2025, 22:30

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ с 1 апреля получит возможность макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов, чтобы ужесточить их выдачу для должников и неплательщиков. Об этом заявил экономист и аналитик Николай Кульбака в беседе с «Татар-информом».
По его словам, эта мера усложнит банкам оформление «плохих» кредитов, чем сделает их политику более устойчивой. Люди же, отмечает эксперт, столкнутся с усложнением процедуры получения ипотечного или автокредита.

Нововведение затронет тех граждан, у кого долги отнимают более 80% от заработка, а первоначальный взнос меньше, чем 20%.
«Лимиты на ипотечные кредиты будут внедряться поэтапно, чтобы банки и заемщики успели адаптироваться. С 1 июля начнут действовать ограничения на приобретение квартир в новостройках и готовых домах в ипотеку, а с 1 января 2026 года лимиты распространят на кредиты на строительство индивидуальных жилых домов», — пишет издание.
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#рф
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В России появилась пятая женщина-миллиардер
Forbes: владелец Лэтуаль и Подружки стала пятой женщиной-миллиардером в России
01 апреля 2025, 19:21

Татьяна Володина (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Владелец сетей магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в РФ. Об этом пишет журнал Forbes.
Капитал Володиной увеличился до 1,1 млрд долларов. Уточняется, что ей принадлежит группа «Алькор и Ко», управляющая сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» и «Подружка».

В соответствующий рейтинг также входят экс-владелец холдинга «Интеко» Елена Батурина, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейший акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун, которая получила от отца акции «Лукойла».

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в том, что его команда обокрала маркетплейс на 37 млрд рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В РФ захотели ввести госрегулирование цен на картофель
Вице-спикер ГД Чернышов посоветовал ввести госрегулирование цен на картофель
01 апреля 2025, 07:36

Фото: iStock/ruivalesousa

В России предлагают ввести государственное регулирование цен на картофель. С инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, передает издание «Известия».
Чернышов отметил, что картофель, который иногда даже называют вторым хлебом, резко подорожал. По данным Росстата, с начала 2025 года цена выросла на 23,9%. За 2024 год продукт подорожал почти вдвое, с 28 до 57 рублей.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что такая тенденция создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих.

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В обращении к министру Чернышов просит проанализировать динамику цен с учетом сезонных факторов и, если рост превысит 10% за 60 дней подряд, ввести временное ограничение стоимости на 90 дней, как это предусмотрено постановлением правительства РФ.

Чернышов добавил, что временное регулирование цен поможет защитить граждан от спекуляций и необоснованного удорожания базовых продуктов.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов, включая приготовление пищи на Вечном огне.

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В России могут в два раза подорожать кондитерские изделия и сладости
30 марта 2025, 10:10

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Кондитерские изделия и прочие сладости в России могут вырасти в цене на 50%. Причина заключается в решении властей страны ввести обязательную маркировку такой продукции.
Об этом сообщает издание Infopro54 со ссылкой на информацию, полученную от участников рынка. Как подсчитали эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), приобретение специального оборудования для нанесения маркировки, а также его включение в производственные процессы обойдется компаниям в 62 миллиарда рублей. Ежегодные же затраты на его содержание, эксплуатацию и ремонт составят примерно 45-46 миллиардов рублей.

«В итоге получается рост себестоимости на 25-30%. С учетом затрат на набор дополнительного персонала, на совместимость оборудования эта цифра может составить до 50%», — говорит Наталья Пинигина, представительница Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Она также добавила, что производители кондитерских изделий и сладостей озабочены тем фактом, что при новых требованиях они будут вынуждены на 15-20% снизить производительность своих линий. Причина — сбои в синхронизации с программным обеспечением и проблемы при взаимодействии с оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ранее с такими трудностями уже столкнулись производители молочной продукции.

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