Эксперт Шорников: Ставки по автокредитам в России достигнут 19-23%

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Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что в России в первые месяцы 2024 года ставки по рыночным программам автокредитования могут вырасти до 19–23%. Это связано с ожидаемым ростом ключевой ставки ЦБ, пояснил специалист в беседе с РИА Новости.
«В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков», — цитирует агентство слова собеседника.
При этом возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков может привести к ещё большему удорожанию продукта. На фоне этого произойдёт временное охлаждение рынка, так как россияне не готовы к ставкам на уровне 25% и выше, добавил Шорников.
«Оставшаяся доля будет заполнена все еще популярными у покупателей марками из Европы, Азии и США, официально не представленных в РФ и завезенных по параллельному импорту через третьи страны», — считает Александр Шорников.
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