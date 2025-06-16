Цены на нефть могут вырасти
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран решит закрыть Ормузский пролив в ответ на недавние атаки Израиля, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Исмаил Коусари, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, заявил, что Тегеран рассматривает такую возможность.
Ормузский пролив является ключевым морским путем, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Более 80% торговли нефтью и сжиженным природным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется именно через этот пролив. Закрытие этого стратегически важного маршрута может вызвать серьезные колебания на мировых рынках.
Газета также отмечает, что продолжительность конфликта между Израилем и Ираном будет определять влияние на глобальную экономику. Если военные действия затянутся, это может привести к разрушительным последствиям для экономики. Однако, если конфликт разрешится в течение двух недель, как предполагается, то влияние на экономику будет ограниченным.
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