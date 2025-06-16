16 июня 2025, 08:29

Hürriyet: цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель

Фото: iStock/zhengzaishuru

Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран решит закрыть Ормузский пролив в ответ на недавние атаки Израиля, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.