CNN: Иран пообещал атаковать базы тех стран, которые будут защищать Израиль

14 июня 2025, 04:35

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Иран пообещал усилить атаки на Израиль и ударить по региональным базам тех стран, которые будут защищать противника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источника в иранском правительстве.







«Иран оставляет за собой право — в соответствии с международным правом — решительно ответить этому режиму (Израилю). Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — передает телеканал слова правительственного чиновника.