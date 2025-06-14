Иран может перекрыть Ормузский пролив после атак Израиля
Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари. Его процитировал портал Rokna.
«Вариант закрытия Ормузского пролива сейчас рассматривается, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», — отметил Косари.
Через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% всего экспорта нефти и нефтепродуктов. До этого Тегеран много раз предупреждал, что может ограничить судоходство в Ормузском проливе, если национальной безопасности будет что-то угрожать.
Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», которая направлена против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля отметили, что 200 истребителей атаковали больше 100 целей на иранской территории, в числе которых оказались и ядерные объекты. Удары продолжились 14 июня.