Иран может перекрыть Ормузский пролив после атак Израиля

14 июня 2025, 16:52

Фото: iStock/ Rainer Puster

Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари. Его процитировал портал Rokna.







«Вариант закрытия Ормузского пролива сейчас рассматривается, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», — отметил Косари.