Эксперт спрогнозировал курс рубля на первой летней неделе

03 июня 2025, 16:38

Эксперт Соболев: в первую неделю лета доллар будет в диапазоне 77,5–84 рубля

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В первую летнюю неделю доллар будет стоить 77,5–84 рубля, евро — 88–94 рубля, а юань — 10,8–11,5 рубля. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.





3 июня ЦБ РФ установил курс доллара в районе 79,1 рубля, а евро — 90,3 рубля, юаня — 10,9 рубля.





«Котировки продолжают колебаться под воздействием геополитических факторов, а также возможного изменения денежно-кредитной политики Банка России. Регулятор проведет плановое заседание по ключевой ставке в ближайшую пятницу», — рассказал Соболев «Известиям».