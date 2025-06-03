Эксперт спрогнозировал курс рубля на первой летней неделе
Эксперт Соболев: в первую неделю лета доллар будет в диапазоне 77,5–84 рубля
В первую летнюю неделю доллар будет стоить 77,5–84 рубля, евро — 88–94 рубля, а юань — 10,8–11,5 рубля. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
3 июня ЦБ РФ установил курс доллара в районе 79,1 рубля, а евро — 90,3 рубля, юаня — 10,9 рубля.
«Котировки продолжают колебаться под воздействием геополитических факторов, а также возможного изменения денежно-кредитной политики Банка России. Регулятор проведет плановое заседание по ключевой ставке в ближайшую пятницу», — рассказал Соболев «Известиям».
В свою очередь специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева в беседе с RT заявила, что с началом лета отмечается небольшое ослабление рубля.
«С высокой вероятностью курсы валют в ближайшей перспективе будут находиться в диапазоне: доллар США — около 79—81 рубля, евро — порядка 91—93 рублей, юань — около 11,2—11,7 рубля», — уточнила Найшева.
При этом она не исключила возможное укрепление рубля перед этими значениями.
Эксперт пояснила, что дальнейшая динамика валюты будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке, которое будет озвучено 6 июня, и развитием внешнеполитической ситуации.