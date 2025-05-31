Baza: В Москве задержан якобы превративший раствором рубли в доллары камерунец
Камерунец, который якобы превратил рубли в доллары при помощи специального раствора, задержан в столице. Как пишет Baza, 40-летний Таканг Ханс Таби рассказывал доверчивым людям, что владеет неким специальным ритуалом по превращению одной валюты в другую. Обозреватели отмечают, что схема старая, но рабочая.
По словам одного из пострадавших, для превращения нужно взять пятитысячную купюру и промыть ее специальным смешанным с водой порошком, затем этой же водой промыть деньги в чемодане и подержать какое-то время в фольге.
«…После указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов», — пояснил пострадавший.Люди верили «волшебнику» после того, как он показывал трюк и отдавали деньги. Затем он возвращал им якобы готовые запечатанные доллары, запрещая вскрывать упаковку и уходил.
Один потерпевший потерял полмиллиона, второй — 1,25 миллиона рублей. «Волшебник» пойман, а обвинение передано в суд.