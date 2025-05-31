Глава ВТБ поспорил «на 10 щелчков» о решении ЦБ по ключевой ставке

31 мая 2025, 02:48

Глава ВТБ Костин предложил «пари на 10 щелчков» о решении ЦБ по ключевой ставке

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари на снижение ключевой ставки Центробанком, поставив на кон «10 щелчков». Информация об инициативе Костина предоставлена пресс-службой ВТБ и опубликована РБК.







«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты», — передает слова Костина издание.

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«Я думаю, что победит опасение, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным», — добавил он.