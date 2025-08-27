Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре

27 августа 2025, 15:40

Эксперт Кочетков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 17% уже в сентябре

Центральный банк может снизить ключевую ставку до 17% на предстоящем заседании, которое состоится 12 сентября. Такое развитие событий не исключил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.





Такой прогноз можно сделать исходя из динамики инфляции в России за последние несколько недель, отметил эксперт.





«С учетом того, что сейчас есть некая дефляция цен, можно предположить, что на ближайшем заседании Центральный банк может снизить ставку как минимум на один процентный пункт», — пояснил Кочетков в беседе с «Известиями».

«Я думаю, значительное количество людей сейчас ждут третьего звонка от Центробанка. Если Центробанк на следующем заседании понизит ключевую ставку еще хотя бы на процент или на два — а я ожидаю снижения на 2 процентных пункта, — то активность на вторичном рынке жилья уже к концу сентября вырастет более существенно», — отметил Апрелев.