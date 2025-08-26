Депутат Госдумы объяснил стратегию устойчивого роста экономики

26 августа 2025, 14:08

Депутат Говырин: жесткая денежно-кредитная политика снизит инфляцию до 6–7%

Фото: Istock/mizar_21984

Ключевая ставка Банка России на уровне около 19% способствует замедлению инфляции, которая, по прогнозам, снизится до 6–7% к концу 2025 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





В беседе с «NEWS.ru» Говырин заявил, что данная денежно-кредитная политика направлена на сохранение покупательной способности граждан и защиту сбережений. По его словам, рыночный курс рубля сохраняет нейтральность, поддерживая экспорт без роста импортных цен.



Депутат подчеркнул важность сбалансированной бюджетной политики, которая позволяет выполнять социальные обязательства и формировать резервы.

«Это отражает и стратегическую линию государства, и конкретные шаги — от сохранения программ поддержки населения до инвестиций в инфраструктуру и новые отрасли», — отметил Говырин.