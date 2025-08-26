Депутат Госдумы объяснил стратегию устойчивого роста экономики
Депутат Говырин: жесткая денежно-кредитная политика снизит инфляцию до 6–7%
Ключевая ставка Банка России на уровне около 19% способствует замедлению инфляции, которая, по прогнозам, снизится до 6–7% к концу 2025 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
В беседе с «NEWS.ru» Говырин заявил, что данная денежно-кредитная политика направлена на сохранение покупательной способности граждан и защиту сбережений. По его словам, рыночный курс рубля сохраняет нейтральность, поддерживая экспорт без роста импортных цен.
Депутат подчеркнул важность сбалансированной бюджетной политики, которая позволяет выполнять социальные обязательства и формировать резервы.
«Это отражает и стратегическую линию государства, и конкретные шаги — от сохранения программ поддержки населения до инвестиций в инфраструктуру и новые отрасли», — отметил Говырин.По его словам, эти меры создают условия для устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.